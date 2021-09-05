Режисер Джеймс Ван, який займається постановкою сиквелу "Аквамена 2", на своїй сторінці в інстаграмі показав нову версію костюма головного героя, якого зіграє актор Джейсон Момоа. Крім нового костюму, головний герой носитиме й класичну його версію, яку глядачі мали змогу бачити у першому фільмі.
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Як пише відомий режисер, оновлений зовнішній вигляд Аквамена буде пов'язаний зі здатністю ставати невидимим.
Jason Momoa одягнув класичний костюм Аквамена і крадькома погляньте на його інше вбрання – костюм-невидимку. В його основі технологія атлантів, яка пов'язана з маскувальною здатністю. Девід Леслі Джонсон (сценарист сиквелу – 24 канал) і я надихалися "синіми костюмами" з 80-х,
– написав у інстаграмі режисер.
Режисер "Аквамен 2" показав у мережі новий костюм супергероя / Фото інстаграм James Wan
Режисер "Аквамен 2" показав у мережі новий костюм супергероя / Фото інстаграм James Wan
У фільмі зіграють актори, яких глядачі вже бачили у першій стрічці: Джейсон Момоа, Ембер Герд, Яхья Абдул-Матін II та Патрік Вілсон. Також до акторського складу приєднався Пилу Асбек.
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