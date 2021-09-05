Режисер Джеймс Ван, який займається постановкою сиквелу "Аквамена 2", на своїй сторінці в інстаграмі показав нову версію костюма головного героя, якого зіграє актор Джейсон Момоа. Крім нового костюму, головний герой носитиме й класичну його версію, яку глядачі мали змогу бачити у першому фільмі.

Це цікаво Чи можна перехитрити ігрові автомати: розвінчання поширених міфів

Як пише відомий режисер, оновлений зовнішній вигляд Аквамена буде пов'язаний зі здатністю ставати невидимим.

Jason Momoa одягнув класичний костюм Аквамена і крадькома погляньте на його інше вбрання – костюм-невидимку. В його основі технологія атлантів, яка пов'язана з маскувальною здатністю. Девід Леслі Джонсон (сценарист сиквелу – 24 канал) і я надихалися "синіми костюмами" з 80-х,

– написав у інстаграмі режисер.



Режисер "Аквамен 2" показав у мережі новий костюм супергероя / Фото інстаграм James Wan



Режисер "Аквамен 2" показав у мережі новий костюм супергероя / Фото інстаграм James Wan

У фільмі зіграють актори, яких глядачі вже бачили у першій стрічці: Джейсон Момоа, Ембер Герд, Яхья Абдул-Матін II та Патрік Вілсон. Також до акторського складу приєднався Пилу Асбек.

Прем'єра фільму "Аквамен 2" запланована на грудень 2022 року. Подробиці сюжету майбутньої картини поки що не розголошують.

До теми Завдяки DeepFake: Юен МакГрегор зіграв роль професора Чарльза Ксав'єра з "Людей Ікс"