За допомогою нейромереж: фанат перетворив персонажів з "Відьмака 3" на реальних людей
Джерело:Reddit
Третя частина CD Projekt Red в серії Witcher була випущена понад шість років тому, але залишається надзвичайно популярною до сьогодні. Нині є безліч фанатських поліпшень, що дозволяють оновити гру шестирічної давності до сучасного ігрового ландшафту.
Користувач Rediit під ніком gutekx12 за допомогою нейромережі StyleClip перетворив випадкові неігрові персонажі з The Witcher 3: Wild Hunt у реальних людей. Кінцевий результат дав дивовижні зображення, якими gutekx12 поділився на платформі Rediit.
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І хоча є деякі помітні елементи, які не є ідеальним перетворенням, наприклад, у всіх NPC блакитні очі, у коментарях користувачі позитивно відзначили цю роботу і здивувалися її реалістичності.
Фанат перетворив NPC з "Відьмака 3" на реальних людей / Фото Reddit
Фанат перетворив NPC з "Відьмака 3" на реальних людей / Фото Reddit
Фанат перетворив NPC з "Відьмака 3" на реальних людей / Фото Reddit
Фанат перетворив NPC з "Відьмака 3" на реальних людей / Фото Reddit
Фанат перетворив NPC з "Відьмака 3" на реальних людей / Фото Reddit
Фанат перетворив NPC з "Відьмака 3" на реальних людей / Фото Reddit
Gutekx12 сказав, що згодом опублікує й відповідні зображення головних героїв, хоча і виглядають вони досить дивно.
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