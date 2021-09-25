Користувач Rediit під ніком gutekx12 за допомогою нейромережі StyleClip перетворив випадкові неігрові персонажі з The Witcher 3: Wild Hunt у реальних людей. Кінцевий результат дав дивовижні зображення, якими gutekx12 поділився на платформі Rediit.

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І хоча є деякі помітні елементи, які не є ідеальним перетворенням, наприклад, у всіх NPC блакитні очі, у коментарях користувачі позитивно відзначили цю роботу і здивувалися її реалістичності.



Фанат перетворив NPC з "Відьмака 3" на реальних людей / Фото Reddit



Фанат перетворив NPC з "Відьмака 3" на реальних людей / Фото Reddit



Фанат перетворив NPC з "Відьмака 3" на реальних людей / Фото Reddit



Фанат перетворив NPC з "Відьмака 3" на реальних людей / Фото Reddit



Фанат перетворив NPC з "Відьмака 3" на реальних людей / Фото Reddit



Фанат перетворив NPC з "Відьмака 3" на реальних людей / Фото Reddit

Gutekx12 сказав, що згодом опублікує й відповідні зображення головних героїв, хоча і виглядають вони досить дивно.

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