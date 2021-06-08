Мультфільми аніме вже давно стали популярними не лише в Японії, а й в усьому світі. Вони вирізняються особливим стилем малювання, який не сплутаєш ні з чим іншим. Проте, його складно назвати реалістичним. Саме тому фанатам цих мультиків було б цікаво подивитися, який вигляд мали б улюблені персонажі у справжньому житті.