Це стало реальним завдяки Шеноа Леві, який за допомогою нейромережі створив реалістичні зображення найпопулярніших персонажів аніме. Для цього він використовував програму під назвою Artbreeder. Пропонуємо вам переглянути найкращі роботи.
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Герої "Ван Піс"
Герої "Наруто"
Герої "Євангеліон"
Герої "Перлина Дракона"
Герої Hunter × Hunter
Герої "Бліч"
Герої "Аватар: Останній захисник"
Герої "Неймовірні пригоди Джоджо"
Хаул, "Мандрівний замок Хаула"
Ято, "Бездомний Бог"
Всемогутній, "Моя геройська академія"
Всемогутній без сили, "Моя геройська академія"
Леоріо, Hunter × Hunter
Азула, "Аватар: Останній захисник"
Ерен Єгер "Атака титанів"
Ейджиро Кірішіма "Моя геройська академія"
Теня Іїда, "Моя геройська академія"
Рой Мустанг, "Сталевий алхімік"
Сайтама, "Ванпанчмен"
Едвард Елрік, "Сталевий алхімік"
Шото Тодорокі, "Моя геройська академія"