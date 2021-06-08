Это стало реальным благодаря Шеноа Леви, который с помощью нейросети создал реалистичные изображения самых популярных персонажей аниме. Для этого он использовал программу под названием Artbreeder. Предлагаем вам посмотреть лучшие работы.
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