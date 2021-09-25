Пользователь Rediit под ником gutekx12 с помощью нейросети StyleClip превратил случайные неигровые персонажи из The Witcher 3: Wild Hunt в реальных людей. Конечный результат дал удивительные изображения, которыми gutekx12 поделился на платформе Rediit.

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И хотя есть некоторые заметные элементы, которые не являются идеальным преобразованием, например, у всех NPC голубые глаза, в комментариях пользователи позитивно отметили эту работу и удивились ее реалистичности.



Фанат превратил NPC из "Ведьмака 3" в реальных людей / Фото Reddit



Фанат превратил NPC из "Ведьмака 3" в реальных людей / Фото Reddit



Фанат превратил NPC из "Ведьмака 3" в реальных людей / Фото Reddit



Фанат превратил NPC из "Ведьмака 3" в реальных людей / Фото Reddit



Фанат превратил NPC из "Ведьмака 3" в реальных людей / Фото Reddit



Фанат превратил NPC из "Ведьмака 3" в реальных людей / Фото Reddit

Gutekx12 сказал, что впоследствии опубликует соответствующие изображения главных героев, хотя и выглядят они довольно странно.

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