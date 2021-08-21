stryder HD показав у відео, яке створив за допомогою технології DeepFake, яким би вийшла стрічка "Людина-павук 3: Ворог у відображенні "(Spider-Man 3) з Голландом і Гарді у головних ролях.

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Нове відео блогер опублікував на своєму каналі в ютубі. В ролику він замінив за допомогою нейромережі обличчя Тобі Магуайра в ролі Людини-павука на обличчя Тома Голланда. А актора Тофера Грейса в ролі Едді Брока, замінив на Тома Гарді. Це дає уявлення глядачам про те, як вони могли б виглядати, коли нарешті зустрінуться в не надто віддаленому майбутньому.

DeepFake Spider-Man vs Venom: дивитись онлайн

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він перетворював сина Клінта Іствуда в Росомаху замість Г'ю Джекмана,

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а Елізабет Олсен стала Дейєнерис у "Грі престолів" замість Емілії Кларк.

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