У 2010 році японський McDonald's вирішив використати портативну консоль Nintendo DS для навчання свої працівників. Для цього створили спеціальну гру, у якій потрібно було складати бургери, смажити картоплю, прибирати робоче місце та виконувати багато інших дій. Дуже швидко гру перестали використовувати за призначенням, а картриджі стали неймовірною рідкістю.

Нещодавно американський YouTube-блогер Нік Робінсон опублікував на своєму каналі фільм з розповіддю про те, як він полював за грою для McDonald's, повідомляють Розваги 24.

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Фільм Ніка Робінсона про тривалі пошуки рідкісного картриджа з грою

Шлях Ніка Робінсона до омріяного картриджа тривав 10 років. Він відшукав телерепортаж з японського McDonald's, в якому використовували гру для навчання працівників, але це не дало йому ніяких зачіпок. Згодом блогер знайшов у мережі чоловіка на ім'я Коді, який розповів, що у нього є примірник касети з грою на одному з інтернет-форумів. Проте він власник не міг, адже доступ був захищений паролем.

Пошуки тривали декілька років, аж поки влітку 2020 року гра не з'явилася на сайті одного з аукціонів. Разом із картриджем, власник продавав консоль, брендовану логотипом McDonald's, а також пароль доступу, завдяки якому можна було активувати гру. За усе це добро на аукціоні просили 3500 доларів (майже 100 тисяч гривень). Проте, зважаючи на рідкісність лоту, заявлена вартість була низькою.

Викупивши лот на аукціоні, Нік не розчарувався – гра виявилася чудовою, а довготривалі пошуки вартували усіх зусиль. Разом із фільмом про пошуки блогер опублікував в мережі ще й проходження раритетної гри, для того, щоб всі охочі могли переглянути і гідно оцінити його старання.

Повне проходження гри

Портативні консолі Nintendo часто використовувалися не лише для розважальних ігор. Окрім навчального проєкту для McDonald's, за всю історію їхнього існування на консолях виходили емулятори музичних інструментів, уроки йоги та навіть офіційний гід по Лувру.