В 2010 году японский McDonald's решил использовать портативную консоль Nintendo DS для обучения своих сотрудников. Для этого создали специальную игру, в которой нужно было готовить бургеры, жарить картошку, убирать рабочее место и выполнять много других действий. Очень быстро игру перестали использовать по назначению, а картриджи стали невероятной редкостью.

Недавно американский YouTube-блогер Ник Робинсон опубликовал на своем канале фильм с рассказом о том, как он охотился за игрой для McDonald's, сообщают Развлечения 24.

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Фильм Ника Робинсона о длительных поисках редкого картриджа с игрой

Путь Ника Робинсона к желанному картриджу длился 10 лет. Он отыскал телерепортаж с японского McDonald's, в котором использовали игру для обучения сотрудников, но это не дало ему никаких зацепок. Со временем блогер нашел в сети мужчину по имени Коди, который на одном из интернет-форумов рассказал, что у него есть образец кассеты с игрой. Но сыграть он не мог, потому что доступ был защищен паролем.

Поиски продолжались несколько лет, пока летом 2020 года игра не появилась на сайте одного из аукционов. Вместе с картриджем, владелец продавал консоль, брендированную логотипом McDonald's, а также пароль доступа, благодаря которому можно было активировать игру. За все это добро на аукционе просили 3500 долларов (почти 100 тысяч гривен). Тем не менее, учитывая редкость лота, заявленная стоимость была низкой.

Выкупив лот на аукционе, Ник не разочаровался – игра оказалась прекрасной, а длительные поиски стоили всех усилий. Вместе с фильмом блогер опубликовал в сети еще и прохождение раритетной игры, для того, чтобы все желающие могли посмотреть и по достоинству оценить его старания.

Полное прохождение игры

Портативные консоли Nintendo часто использовались не только для развлекательных игр. Кроме обучающего проекта для McDonald's, за всю историю их существования на консолях выходили эмуляторы музыкальных инструментов, уроки йоги и даже официальный гид по Лувру.