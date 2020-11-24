Любимая многими фанатами Лара Крофт вернется в игре для смартфонов Tomb Raider Reloaded.

Разработчики Emerald City Games и Square Enix представили анонс новой игры Tomb Raider Reloaded с Ларой Крофт в главной роли, сообщают Развлечения 24.

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Видеотрейлер Tomb Raider Reloaded

Tomb Raider Reloaded наполнена экшеном и приключениями – Ларе придется сражаться с гигантскими пауками, уклоняться от ловушек и даже встретиться в бою с динозаврами и големами.

Релиз запланирован на 2021 год и будет приурочен к 25-летнему юбилею серии Tomb Raider. Сыграть в новую игру смогут пользователи смартфонов на базе на iOS и Android.