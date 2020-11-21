HBO подтвердили, что снимут сериал по мотивам популярной видеоигры The Last of Us
Экранизация игры расскажет о событиях, которые происходят через 12 лет после того, как современная цивилизация была уничтожена. Новость о сьемках сериала The Last of Us обнародовали еще в марте, но с того времени не раскрыли никаких новых деталей проекта.
20 ноября компания HBO опубликовала в своем аккаунте в Twitter пост, в котором подтвердила разработку адаптации игры The Last of Us, сообщают Развлечения 24. К этому времени было известно только то, что созданием пилотного эпизода займется режиссер сериала "Чернобыль" Йозан Ренк.
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HBO подтверждает разработку сериала по мотивам The Last of Us. Крейг Мазин и Нилл Дракман уже начали написание сценария и исполнительное продюсирование. Кэролин Штраусс, Эвал Уэлс, Картер Суон и Асад Кизилбаш также станут исполнительными продюсерами. Sony Pictures Television, Naughty Dog и PlayStation Productions готовы к производству, – сообщается в официальном анонсе.
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