HBO підтвердили, що знімуть серіал за мотивами популярної відеогри The Last of Us
Екранізація гри розповідатиме про події, що відбуваються через 12 років після того, як сучасна цивілізація була знищена. Новину про зйомки серіалу The Last of Us оприлюднили ще у березні, але з того часу не розкрили ніяких нових деталей проєкту.
20 листопада компанія HBO опублікувала у своєму акаунті в Twitter пост, в якому підтвердила розробку адаптації гри The Last of Us, повідомляють Розваги 24. До цього часу було відомо лише те, що створенням пілотного епізоду займеться режисер серіалу "Чорнобиль" Йозан Ренк.
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HBO підтверджує розробку серіалу за мотивами The Last of Us. Крейг Мазін та Нілл Дракман розпочали написання сценарію та виконавче продюсування. Керолін Штраус, Еван Велс, Картер Свон і Асад Кізілбаш також стануть виконавчими продюсерами. Sony Pictures Television, Naughty Dog і PlayStation Productions готові до виробництва,
– повідомляється в офіційному анонсі.
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