Екранізація гри розповідатиме про події, що відбуваються через 12 років після того, як сучасна цивілізація була знищена. Новину про зйомки серіалу The Last of Us оприлюднили ще у березні, але з того часу не розкрили ніяких нових деталей проєкту.

20 листопада компанія HBO опублікувала у своєму акаунті в Twitter пост, в якому підтвердила розробку адаптації гри The Last of Us, повідомляють Розваги 24. До цього часу було відомо лише те, що створенням пілотного епізоду займеться режисер серіалу "Чорнобиль" Йозан Ренк.

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HBO підтверджує розробку серіалу за мотивами The Last of Us. Крейг Мазін та Нілл Дракман розпочали написання сценарію та виконавче продюсування. Керолін Штраус, Еван Велс, Картер Свон і Асад Кізілбаш також стануть виконавчими продюсерами. Sony Pictures Television, Naughty Dog і PlayStation Productions готові до виробництва,

– повідомляється в офіційному анонсі.

Наразі серіал перебуває на ранній стадії створення. Акторський склад, кількість епізодів та дата релізу досі невідомі.