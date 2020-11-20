Фанати бондіани зможуть перевтілитися у славнозвісного агента у новій відеогрі Project 007 від розробників франшизи Hitman.

Компанія IO Interactive анонсувала нову гру з робочою назвою Project 007 під час прямої трансляції, повідомляють Розваги 24.

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Розробники стверджують, що гра розповість абсолютно нову історію про те, як саме Джеймс Бонд здобув своє кульове звання "Агент 007".

Тизер нової гри Project 007

Створення оригінальної гри про Бонда – це монументальне завдання. Я вірю, що IO Interactive разом із партнерами з EON і MGM зможуть зробити щось неймовірно особливе для наших гравців. Ми із задоволенням розкриємо увесь свій творчий потенціал у знаковому всесвіті Джеймса Бонда та створимо найамбітнішу гру в історії нашої студії,

– поділився генеральний директор IO Interactive Хакан Абрак.

Зараз Project 007 перебуває на стадії розробки, тому дата релізу поки що невідома.