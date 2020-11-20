Фанаты бондианы смогут превратиться в знаменитого агента в новой видеоигре от разработчиков франшизы Hitman.

Компания IO Interactive анонсировала новую игру под рабочим названием Project 007 во время прямой трансляции, сообщают Развлечения 24.

Читайте также: Кто сильнее – Рэмбо или Терминатор: узнайте в трейлере Mortal Kombat 11 Ultimate

Разработчики утверждают, что игра расскажет абсолютно новую историю о том, как именно Джеймс Бонд получил свое культовое звание "Агент 007".

Тизер новой игры Project 007

Создание оригинальной игры про Бонда – это монументальное задание. Я верю, что IO Interactive вместе с партнерами из EON и MGM смогут сделать что-то невероятно особенное для наших игроков. Мы с удовольствием раскроем весь свой творческий потенциал в знаковой вселенной Джеймса Бонда и создадим самую амбициозную игру в истории нашей студии,

– поделился генеральный директор IO Interactive Хакан Абрак.

Сейчас Project 007 находится на стадии разработки, поэтому дата релиза пока что неизвестна.