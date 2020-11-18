17 ноября Студия NetherRealm выпустила обновленную версию файтинга Mortal Kombat 11 с подзаголовком Ultimate. Так что теперь фанаты боевиков 1980-х и 1990-х могут выяснить, кто сильнее – Рэмбо или Терминатор.

Самое полное издание файтинга, что включает в себя Kombat Pack 2 с тремя новыми бойцами, вышло в понедельник, 17 ноября, на ПК и консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S, Nintendo Switch и в Google Stadia. "Никаких шуток и уловок, только бой": говорится в трейлере к релизу Mortal Kombat 11 Ultimate, опубликованном на официальном канале игры в YouTube.

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Разработчики в течение полутора лет развивали игру и добавляли дополнительных персонажей, не имеющих прямого отношения к вселенной Mortal Kombat. Последняя номерная часть Mortal Kombat 11 – очень богата на противостояние героев боевиков 1980-х и 1990-х. Разработчики пытаются "надавить" на ностальгию игроков – в игре присутствуют Робокоп, Терминатор T-800 с внешностью Арнольда Шварценеггера, а теперь, с выходом Ultimate, еще и Джон Рэмбо, в целом издание включает 37 персонажей. Стоит добавить, что ветерана Вьетнама озвучивает сам Сильвестр Сталлоне.

Именно противостояние Рэмбо с Терминатором было опубликовано в сети для разогрева публики.

Рэмбо vs. Терминатор – смотрите трейлер новой игры:

В сети отмечается, что Mortal Kombat 11 Ultimate выглядит намного интереснее, чем предыдущие версии, благодаря игровой графике, которая ну очень сильно напоминает реальную жизнь.