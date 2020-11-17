Малыш Йода стал почетным космонавтом, ведь его вместе с астронавтами отправили 15 ноября в космос на борту SpaceX. Эту миссию на пути к Международной космической станции (МКС) малыш Йода выполняет как индикатор невесомости.

Плюшевую версию малыша Йоды, покорившего сердца людей в сериале "Звездные войны "Мандалорианец", можно увидеть на борту Crew Dragon SpaceX. На видео, опубликованном в Daily mail, видно, что Малыш Йода плавает в кабине космического корабля, в то время как астронавты надежно пристегнуты ремнями.

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Четыре астронавта в ночь с воскресенья на понедельник 16 ноября стали участниками второго в истории полета космического корабля SpaceX с экипажем на борту. Они направлялись на Международную космическую станцию, для укомплектования ее на следующие полгода в рамках Первой оперативной коммерческой миссии NASA.

Плюшевые игрушки часто используются во время космических полетов, чтобы показать, что корабль находится в условиях невесомости. Так называемый "индикатор невесомости" обеспечивает простое, но эффективное подтверждение того, что корабль переходит в фазу космического полета, когда гравитация больше не имеет существенного влияния.

Смотрите видео из салона Crew Dragon SpaceX с Малышом Йода на борту

Малыш Йода и я хотели поговорить с вами о люках,

– шутит Виктор Гловер, выполнявший свою первую космическую миссию.

Если вы пропустили стыковку Crew Dragon SpaceX с МКС – трансляция доступна по ссылке.