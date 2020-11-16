Залив Мурлоу на побережье графства Антрим в Северной Ирландии стал местом паломничества для поклонников "Игры престолов". Ведь именно на этом мысе растет платан из "Бухты Работорговцев", которая стала местом эпической драмы.

Как сообщает The Guardian, залив обязан своим местом в истории Северной Ирландии Роджеру Кейсменту, дипломату и ирландскому националисту, повешенному за измену в тюрьме Пентонвилля в Лондоне в 1916 году. Ожидая казни, Кейсмент отправил письмо своему двоюродному брату, в котором сказал: "Верни мое тело и оставь его на старом кладбище в заливе Мурлоу".

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С залива открывается потрясающий вид на Ирландское море.



Дерево в Бухте Работорговцев из "Игры престолов" / Фото The Guardian

Я езжу сюда с детства, и это остается моим очень особенным местом. И я никогда не видел ничего более живописного, с таким же сочетанием моря, неба, островов, мысов и истории – и этого дерева,

– рассказывает 67-летний местный житель Йеран Мик.