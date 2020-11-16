Затока Мурлоу на узбережжі графства Антрім в Північній Ірландії стала місцем паломництва для прихильників "Гри престолів". Адже саме на цьому мисі росте платан із "Затоки работорговців", яка стала місцем епічної драми.

Як повідомляє The Guardian, затока зобов'язана своїм місцем в історії Північної Ірландії Роджеру Кейсменту, дипломату та ірландському націоналісту, повішеному за зраду у в'язниці Пентонвілля в Лондоні в 1916 році. Чекаючи страти, Кейсмент відправив листа своєму двоюрідному братові, в якому сказав: "Поверни моє тіло і залиш його на старому кладовищі в затоці Мурлоу".

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З затоки відкривається приголомшливий вид на Ірландське море.



Дерево в затоці работорговців з "Гри престолів" / Фото The Guardian

Я їжджу сюди з дитинства, і це залишається моїм дуже особливим місцем. І я ніколи не бачив нічого більш мальовничішого, з таким же поєднанням моря, неба, островів, мисів та історії – і цього дерева,

– розповідає 67-річний місцевий житель Єран Мік.