Поєднання абсолютно несхожих персонажів стали вдалим експериментом – незвичні рішення підкорили мережу.

Угорський digital-художник Pixelfaker на своїй сторінці в Instagram публікує кумедні колажі, в яких зустрічаються герої популярних фільмів та мультиків. Цікаво було б подивитися на це у кінотеатрі. А поки це неможливо, Розваги 24 об'єднали найкращі діджитал-арти у добірку.

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