Форрест Гамп став Месником: художник об'єднує сюжети відомих фільмів у щось нове – фото
Поєднання абсолютно несхожих персонажів стали вдалим експериментом – незвичні рішення підкорили мережу.
Угорський digital-художник Pixelfaker на своїй сторінці в Instagram публікує кумедні колажі, в яких зустрічаються герої популярних фільмів та мультиків. Цікаво було б подивитися на це у кінотеатрі. А поки це неможливо, Розваги 24 об'єднали найкращі діджитал-арти у добірку.
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"Дедпул" потрапив у "Сверблячку сьомого року"
Дейєнеріс Таргарієн з "Гри престолів" уважно дивилася "Як приручити дракона"
Посіпака у "Дзвінку"
Ейс Вентура станцював разом із Джокером
"Білосніжка і сім Посіпак"
Здається, Вілл Сміт перепутав знімальні майданчики
Аквамен – незвичайна "Русалонька"
Навіть у "Корпорації монстрів" не лякали так, як у "Екзорцисті"
Ельзо, що ти зробила з Тоні Монтаною?
Це Дамбо залетів у "Залізну людину", чи навпаки?
"Крижане серце" проти "Зоряних війн"
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