Татуювання – дуже відповідальний і важливий процес, адже це на все життя.

Перш, ніж зробити собі татуювання, треба добре продумати його зміст. Та буває так, що і смак хороший, і ескіз продуманний до найдрібніших деталей, але майстер трапився, як головний герой фільму "Король Стейтен-Айленду" – не дуже майстер, так би мовити.

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Розваги 24 пропонують вам добірку безглуздих татуювань: невідомо – чи набивали люди перше, що спаде на думку, чи їм трапились криворукі майстри, але результат дійсно викликає усмішку.