Когда что-то пошло не так: подборка нелепых и неудачных татуировок – фото
Татуировка – это очень ответственный и важный процесс, ведь это на всю жизнь.
Прежде чем сделать себе татуировку, нужно хорошо продумать ее содержание. Но бывает так, что и вкус хороший, и эскиз продуманно до мельчайших деталей, но мастер попался, как главный герой фильма "Король Стейтен-Айленда" – не очень мастер, так сказать.
Советуем посмотреть: Как одеваются нью-йоркские хипстеры: фото безумных и крутых образов
Развлечения 24 предлагают вам подборку нелепых татуировок: неизвестно – набивали ли люди первое, что придет им в голову, или им попались криворукие мастера, но результат действительно вызывает улыбку.
Поделиться новостью