Татуировка – это очень ответственный и важный процесс, ведь это на всю жизнь.

Прежде чем сделать себе татуировку, нужно хорошо продумать ее содержание. Но бывает так, что и вкус хороший, и эскиз продуманно до мельчайших деталей, но мастер попался, как главный герой фильма "Король Стейтен-Айленда" – не очень мастер, так сказать.

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Развлечения 24 предлагают вам подборку нелепых татуировок: неизвестно – набивали ли люди первое, что придет им в голову, или им попались криворукие мастера, но результат действительно вызывает улыбку.