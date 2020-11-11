Соединение абсолютно непохожих персонажей стало удачным экспериментом – необычные решения покорили сеть.

Венгерский digital-художник Pixelfaker на своей странице в Instagram публикует забавные коллажи, в которых встречаются герои популярных фильмов и мультиков. Интересно было бы посмотреть на это в кинотеатре. А пока это невозможно, Развлечения 24 обьединили самые лучшие диджитал-арты в подборку.

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"Дэдпул" попал в "Зуд седьмого года"

Дейенерис Таргариен из "Игры престолов" внимательно смотрела "Как приручить дракона"

Миньон в "Звонке"

Эйс Вентура станцевал вместе с Джокером

"Белоснежка и семь Миньонов"

Кажется, Уилл Смит перепутал сьемочные площадки

Аквамен – необычная "Русалочка"

Даже в "Корпорации монстров" не пугали так, как в "Изгоняющем дьявола"

Эльза, что ты сделала с Тони Монтаной?

Это Дамбо залетел в "Железного человека", или наоборот?

"Холодное сердце" против "Звездных войн"

Похоже, Вуди и Грут подружились

Макс и Дюк из "Секретов домашних животных" попали в "Зов предков"

Гринч прекрасно влился в "Криминальное чтиво", не правда ли?

Железный Дровосек из "Волшебника страны Оз" вырос и стал Железным Человеком