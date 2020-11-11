Форрест Гамп стал Мстителем: художник обьединяет сюжеты известных фильмов во что-то новое – фото
Соединение абсолютно непохожих персонажей стало удачным экспериментом – необычные решения покорили сеть.
Венгерский digital-художник Pixelfaker на своей странице в Instagram публикует забавные коллажи, в которых встречаются герои популярных фильмов и мультиков. Интересно было бы посмотреть на это в кинотеатре. А пока это невозможно, Развлечения 24 обьединили самые лучшие диджитал-арты в подборку.
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