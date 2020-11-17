Малюк Йода став почесним космонавтом, адже його разом з астронавтами відправили 15 листопада в космос на борту SpaceX. Цю місію на шляху до Міжнародної космічної станції (МКС) малюк Йода виконує як індикатор невагомості.

Плюшеву версію Малюка Йоди, що підкорив серця людей в серіалі "Зоряні війни "Мандалоріанець", можна побачити на борту Crew Dragon SpaceX. На відео, опублікованому у Daily mail, видно, що малюк Йода плаває в кабіні космічного корабля, в той час як астронавти надійно пристебнуті ременями.

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Чотири астронавти в ніч з неділі на понеділок 16 листопада стали учасниками другого в історії польоту космічного корабля SpaceX з екіпажем на борту. Вони направлялись на Міжнародну космічну станцію, для укомплектування її на наступні пів року в рамках Першої оперативної комерційної місії NASA.

Плюшеві іграшки часто використовуються під час космічних польотів, щоб показати, що корабель перебуває в умовах невагомості. Так званий "індикатор невагомості" забезпечує просте, але ефективне підтвердження того, що корабель переходить у фазу космічного польоту, коли гравітація більше не має істотного впливу.

Дивіться відео із салону Crew Dragon SpaceX з Малюком Йода на борту

Малюк Йода і я хотіли поговорити з вами про люки,

– жартує Віктор Гловер, який виконував свою першу космічну місію.

Якщо ви пропустили стикування Crew Dragon SpaceX з МКС – трансляція доступна за посиланням.