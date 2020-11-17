NASA відправило в космос Малюка Йоду: яка його місія на борту SpaceX Dragon
Малюк Йода став почесним космонавтом, адже його разом з астронавтами відправили 15 листопада в космос на борту SpaceX. Цю місію на шляху до Міжнародної космічної станції (МКС) малюк Йода виконує як індикатор невагомості.
Плюшеву версію Малюка Йоди, що підкорив серця людей в серіалі "Зоряні війни "Мандалоріанець", можна побачити на борту Crew Dragon SpaceX. На відео, опублікованому у Daily mail, видно, що малюк Йода плаває в кабіні космічного корабля, в той час як астронавти надійно пристебнуті ременями.
Серіальне Як виглядає дерево з "Гри престолів", яке стало культовим і в реалі: фотофакт
Чотири астронавти в ніч з неділі на понеділок 16 листопада стали учасниками другого в історії польоту космічного корабля SpaceX з екіпажем на борту. Вони направлялись на Міжнародну космічну станцію, для укомплектування її на наступні пів року в рамках Першої оперативної комерційної місії NASA.
Плюшеві іграшки часто використовуються під час космічних польотів, щоб показати, що корабель перебуває в умовах невагомості. Так званий "індикатор невагомості" забезпечує просте, але ефективне підтвердження того, що корабель переходить у фазу космічного польоту, коли гравітація більше не має істотного впливу.
Дивіться відео із салону Crew Dragon SpaceX з Малюком Йода на борту
Малюк Йода і я хотіли поговорити з вами про люки,
– жартує Віктор Гловер, який виконував свою першу космічну місію.
Поділитися новиною
-
Як влаштований слот і як в нього грати: пояснення на прикладі популярного онлайн-казино4 листопада , 18:37
-
Користувач показав, на що здатна Xbox Series X: фото стало вірусним11 листопада , 19:45
-
Пивоварня сховала десять банок зі справжнього золота у партії пива: де їх можна знайти15 листопада , 19:56