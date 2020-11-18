17 листопада Студія NetherRealm випустила оновлену версію файтинга Mortal Kombat 11 з підзаголовком Ultimate. Тож тепер фанати бойовиків 1980-х і 1990-х нарешті можуть з'ясувати, хто сильніший – Рембо чи Термінатор.

Найповніше видання файтинга, що включає Kombat Pack 2 з трьома новими бійцями, вийшло в понеділок, 17 листопада, на ПК і консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S, Nintendo Switch та в Google Stadia. "Жодних жартів і вивертів, тільки бій": йдеться в трейлері до релізу Mortal Kombat 11 Ultimate, опублікованному на офіційному каналі гри в YouTube.

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Розробники протягом півтора року розвивали гру і додавали персонажів, які не мають прямого стосунку до всесвіту Mortal Kombat. Остання номерна частина Mortal Kombat 11 – дуже багата на протистояння героїв бойовиків 1980-х і 1990-х. Розробники намагаються "натискати" на ностальгію гравців – в грі присутні Робокоп, Термінатор T-800 із зовнішністю Арнольда Шварценеггера, а тепер, з виходом Ultimate, ще й Джон Рембо, в цілому видання включає 37 персонажів. Варто додати, що ветерана В'єтнаму озвучує сам Сильвестр Сталлоне.

Саме протистояння Рембо з Термінатором було опубліковане в мережі для розігріву публіки.

Рембо vs.Термінатор – дивіться трейлер нової гри:

В мережі зазначається, що Mortal Kombat 11 Ultimate виглядає набагато цікавіше, ніж попередні версії, завдяки ігровій графіці, яка ну дуже сильно нагадує реальне життя.