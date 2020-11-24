Улюблена багатьма фанатами Лара Крофт повернеться у грі для смартфонів Tomb Raider Reloaded.

Розробники Emerald City Games та Square Enix представили анонс нової гри Tomb Raider Reloaded з Ларою Крофт у головній ролі, повідомляють Розваги 24.

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Відеотрейлер Tomb Raider Reloaded

Tomb Raider Reloaded наповнена екшном та пригодами – Ларі доведеться боротися з гігантськими павуками, ухилятися від пасток та навіть зустрітися у бою з динозаврами і големами.

Реліз відбудеться у 2021 році та буде приурочений до 25-річного ювілею серії Tomb Raider. Зіграти у нову гру зможуть власники смартфонів на базі iOS і Android.

Вперше світ дізнався про Лару Крофт у 1996 році, коли вийшла гра Tomb Raider. З того часу всесвіт Розкрадачки гробниць поповнився величезною кількістю інших ігор серії, фільмів, коміксів та навіть книг.