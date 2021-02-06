Їжак Сонік і Ван Гог: Lego обрала конструктори користувачів, які випустить найближчим часом
У рамках програми Lego Ideas компанія регулярно обирає набори, дизайн яких може створити будь-хто. Щоб взяти участь у відборі потрібно набрати 10 тисяч голосів на сайті проєкту. Серед тих, хто досягне цієї цифри, Lego обирає концепції, які втілює в реальність.
Джерело:Lego Ideas
У фінал останнього відбору Lego Ideas пройшли 35 ідей наборів від шанувальників конструкторів, які набрали 10 тисяч голосів з травня до вересня 2020 року. Серед них команда Lego обрала 2 набори, які випустить у найближчому майбутньому – конструктор з їжаком Соніком та картину Вінсента Ван Гога "Зоряна Ніч".
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Sonic Mania: Green Hill Zone
Дизайн набору за мотивами популярної відеогри Sonic Mania створила Вів Греннелл з Великої Британії. Вона приурочила цю концепцію конструктора до 30-ої річниці франшизи про Соніка.
До набору входять фігурки Соніка, доктора Роботніка та інших персонажів відеогри, а також 700 деталей для створення різноманітних тематичних зон та альтернативних сюжетів.
Деталі концепції набору Sonic Mania: Green Hill Zone / Ілюстрація Lego Ideas
Vincent van Gogh: The Starry Night
Набір, концепцію якого створив Трумен Ченг з Гонконгу, відтворює картину Вінсента Ван Гога "Зоряна ніч". Автор звернув особливу увагу на кольори та техніку художника, і постарався якомога точніше повторити мазки пензля.
Крім деталей картини, до набору входять ще й фігурка художника, палітра, пензель та мольберт з маленькою копією картини.
Деталі концепції набору Vincent van Gogh: The Starry Night / Ілюстрація Lego Ideas
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