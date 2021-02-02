Художник створив проєкт набору Lego за мотивами акцій протесту у Росії. Це найактуальніший конструктор, який можна собі уявити.

Джерело: 24 канал

Російський художник-ілюстратор із Санкт-Петербурга Артем Бізяєв створює проєкти конструкторів Lego та публікує їх на інстаграм-сторінці "Лего від Олега". Черговий проєкт набору присвячений масовим протестам у Російській Федерації, пов'язаних з арештом опозиціонера Олексія Навального.

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Конструктор має назву OLEG Unauthorized Holidays ("Несанкціоновані свята"). У наборі є автозак для перевезення підозрюваних та обвинувачених і різноманітні фігурки учасників мітингу. Серед героїв сюжету:

співробітники підрозділу ОМОН;

дідусь на милицях, яких втікає від силовиків;

журналістка з мікрофоном;

відеооператор зі зламаною рукою;

дівчина, яку омонівець тягне по землі;

чоловік, який б'ється зі ще одним силовиком.

затриманий герой, який сидить у камері автозаку.















Як виглядає проєкт конструктора за мотивами протестів в Росії / Ілюстрації Артема Бізяєва