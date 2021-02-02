Художник створив конструктор Lego, присвячений протестам у Росії: як він виглядає – фото
Художник створив проєкт набору Lego за мотивами акцій протесту у Росії. Це найактуальніший конструктор, який можна собі уявити.
Джерело: 24 канал
Російський художник-ілюстратор із Санкт-Петербурга Артем Бізяєв створює проєкти конструкторів Lego та публікує їх на інстаграм-сторінці "Лего від Олега". Черговий проєкт набору присвячений масовим протестам у Російській Федерації, пов'язаних з арештом опозиціонера Олексія Навального.
Читайте також Всесвіт Толкіна в мініатюрі: найбільша інсталяція з Lego встановила світовий рекорд – відео
Конструктор має назву OLEG Unauthorized Holidays ("Несанкціоновані свята"). У наборі є автозак для перевезення підозрюваних та обвинувачених і різноманітні фігурки учасників мітингу. Серед героїв сюжету:
- співробітники підрозділу ОМОН;
- дідусь на милицях, яких втікає від силовиків;
- журналістка з мікрофоном;
- відеооператор зі зламаною рукою;
- дівчина, яку омонівець тягне по землі;
- чоловік, який б'ється зі ще одним силовиком.
- затриманий герой, який сидить у камері автозаку.
Як виглядає проєкт конструктора за мотивами протестів в Росії / Ілюстрації Артема Бізяєва
Поділитися новиною