Художник создал проект набора Lego по мотивам акций протеста в России. Это самый актуальный конструктор, который можно себе представить.

Источник: 24 канал

Российский художник-иллюстратор из Санкт-Петербурга Артем Бизяев создает проекты конструкторов Lego и публикует их на инстаграм-странице "Лего от Олега". Очередной проект набора посвященный массовым протестам в Российской Федерации, связанных с арестом оппозиционера Алексея Навального.

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Конструктор называется OLEG Unauthorized Holidays ("Несанкционированные праздники"). В наборе есть автозак для перевозки подозреваемых и обвиняемых и разнообразные фигурки участников митинга. Среди героев сюжета:

сотрудники подразделения ОМОН;

дедушка на костылях, которых убегает от силовиков;

журналистка с микрофоном;

видеооператор со сломанной рукой;

девушка, которую омоновец тащит по земле;

человек, который дерется с еще одним силовиком.

задержанный герой, сидящий в камере автозака.















Как выглядит проект конструктора по мотивам протестов в России / Иллюстрации Артема Бизяева