Художник создал конструктор Lego, посвященный протестам в России: как он выглядит – фото
Художник создал проект набора Lego по мотивам акций протеста в России. Это самый актуальный конструктор, который можно себе представить.
Источник: 24 канал
Российский художник-иллюстратор из Санкт-Петербурга Артем Бизяев создает проекты конструкторов Lego и публикует их на инстаграм-странице "Лего от Олега". Очередной проект набора посвященный массовым протестам в Российской Федерации, связанных с арестом оппозиционера Алексея Навального.
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Конструктор называется OLEG Unauthorized Holidays ("Несанкционированные праздники"). В наборе есть автозак для перевозки подозреваемых и обвиняемых и разнообразные фигурки участников митинга. Среди героев сюжета:
- сотрудники подразделения ОМОН;
- дедушка на костылях, которых убегает от силовиков;
- журналистка с микрофоном;
- видеооператор со сломанной рукой;
- девушка, которую омоновец тащит по земле;
- человек, который дерется с еще одним силовиком.
- задержанный герой, сидящий в камере автозака.
Как выглядит проект конструктора по мотивам протестов в России / Иллюстрации Артема Бизяева
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