В рамках программы Lego Ideas компания регулярно выбирает наборы, дизайн которых может создать любой. Чтобы принять участие в отборе необходимо набрать 10 тысяч голосов на сайте проекта. Среди тех, кто достигнет этой цифры, Lego выбирает концепции, которые воплощает в реальность.

В финал последнего отбора Lego Ideas прошли 35 идей наборов от поклонников конструкторов, набравшие 10 тысяч голосов с мая по сентябрь 2020 года. Среди них команда Lego выбрала 2 набора, которые выпустит в ближайшем будущем – конструктор с ежом Соником и картину Винсента Ван Гога "Звездная ночь".

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Sonic Mania: Green Hill Zone

Дизайн набора по мотивам популярной видеоигры Sonic Mania создала Вел Греннелл из Великобритании. Она приурочила эту концепцию конструктора до 30-ой годовщины франшизы о Сонике.

В набор входят фигурки Соника, доктора Роботника и других персонажей видеоигры, а также 700 деталей для создания различных тематических зон и альтернативных сюжетов.







Детали концепціии набора Sonic Mania: Green Hill Zone / Иллюстрация Lego Ideas

Vincent van Gogh: The Starry Night

Набор, концепцию которого создал Трумэн Ченг из Гонконга, воспроизводит картину Винсента Ван Гога "Звездная ночь". Автор обратил особое внимание на цвета и технику художника, и постарался как можно точнее повторить мазки кисти.

Кроме деталей картины, в набор входят еще и фигурка художника, палитра, кисть и мольберт с маленькой копией картины.







Детали концепции набора Vincent van Gogh: The Starry Night / Иллюстрация Lego Ideas

Информации о конечном дизайне, стоимости и дате выпуска будущих наборов пока что нет.