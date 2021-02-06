Соник и Ван Гог: Lego выбрала конструкторы пользователей, которые выпустит в ближайшее время
В рамках программы Lego Ideas компания регулярно выбирает наборы, дизайн которых может создать любой. Чтобы принять участие в отборе необходимо набрать 10 тысяч голосов на сайте проекта. Среди тех, кто достигнет этой цифры, Lego выбирает концепции, которые воплощает в реальность.
Источник:Lego Ideas
В финал последнего отбора Lego Ideas прошли 35 идей наборов от поклонников конструкторов, набравшие 10 тысяч голосов с мая по сентябрь 2020 года. Среди них команда Lego выбрала 2 набора, которые выпустит в ближайшем будущем – конструктор с ежом Соником и картину Винсента Ван Гога "Звездная ночь".
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Sonic Mania: Green Hill Zone
Дизайн набора по мотивам популярной видеоигры Sonic Mania создала Вел Греннелл из Великобритании. Она приурочила эту концепцию конструктора до 30-ой годовщины франшизы о Сонике.
В набор входят фигурки Соника, доктора Роботника и других персонажей видеоигры, а также 700 деталей для создания различных тематических зон и альтернативных сюжетов.
Детали концепціии набора Sonic Mania: Green Hill Zone / Иллюстрация Lego Ideas
Vincent van Gogh: The Starry Night
Набор, концепцию которого создал Трумэн Ченг из Гонконга, воспроизводит картину Винсента Ван Гога "Звездная ночь". Автор обратил особое внимание на цвета и технику художника, и постарался как можно точнее повторить мазки кисти.
Кроме деталей картины, в набор входят еще и фигурка художника, палитра, кисть и мольберт с маленькой копией картины.
Детали концепции набора Vincent van Gogh: The Starry Night / Иллюстрация Lego Ideas
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