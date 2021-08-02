Що вони приховують: японська художниця продає забетоновані таємниці незнайомців

Японська художниця Рібека Кімура з 2017 року допомагає одним людям зняти з серця важку ношу та поділитися їхніми найбільшими секретами, а іншим – втамувати свою природну цікавість та дізнатися, що приховують незнайомці. Вона заснувала "Секретний магазин" і продає там записки із таємницями, захованими у шматках бетону.

Як працює "Секретний магазин"

Охочі поділитися своїм секретом мають просто написати таємницю, яку вони не наважуються розповісти нікому, і передати записку Рібеці Кімурі. Отримавши найсокровенніше, художниця заливає записки бетоном у формах і продає їх.

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Ціни на секрети встановлюють самі покупці – вони стартують від однієї єни (25 копійок) до сотень тисяч доларів. Усі таємниці анонімні, тож навіть найдопитливіші покупці, які вирішать розбити бетон та прочитати секрет, не знатимуть про кого там йдеться.

Окрім мистецької цінності, забетоновані секрети мають ще й психологічний вплив на людей, які наважуються їх залишити, та на тих, хто їх купує. Для перших це стає своєрідним актом звільнення від важкої ноші, а іншим дарує почуття влади та важливості, адже у них є інформація, яка здатна повпливати на чиєсь життя, хоча на практиці це майже неможливо.

Художниця з Японії бетонує секрети незнайомців: дивіться відео

До 2019 року Рібека Кімура продавала секрети на вулицях Токіо. Вона одягалася у чорне та ходила містом із невеликим пересувним фургоном на колесах. Охочі могли підійти до неї, запропонувати свою ціну та придбати секрет.

Згодом вона почала розвивати цей бізнес і в онлайні, а з початком пандемії коронавірусу і зовсім перейшла на віддалену роботу. Сьогодні "Секретний магазин" працює у твітері та на окремому вебсайті.

На сайті користувачі можуть купити вже звичні артоб'єкти з бетону, а також набори, за допомогою яких люди можуть записати секрети та надіслати художниці для подальшої роботи. Крім того, тут є форма, куди кожен охочий може анонімно написати свою таємницю, щоб її опублікували у твітері.



Таємниця у бетоні / Фото з інтернет-магазину Himitsuya

Ось які таємниці відкривають художниці незнайомці:

"Я хочу розлучитися з дружиною, але думаю, що потрібно потерпіти, поки виростуть діти. Проте у цьому очікуванні я відчуваю, що моє життя поступово вислизає";

"Я не можу спати. Коли я лягаю спати, я думаю про те, що увірвуться грабіжники, з'являться привиди або прийде кінець світу";

"Цього літа у мене був роман. Я хочу зробити це знову";

"Я вже 5 років зберігаю свої зрізані нігті";

"Я не запрошую друзів і коханих додому, бо там дуже брудно".

Попри те, що Рібека успішно змогла налагодити свою роботу в інтернеті, вона сподівається, що невдовзі зможе повернутися на вулиці зі своїм фургончиком, аби знову спілкуватися з людьми особисто.

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