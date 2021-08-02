Как работает "Секретный магазин"

Желающие поделиться своим секретом должны просто написать тайну, которую они не решаются рассказать никому, и передать записку Рибеке Кимуре. Получив самое сокровенное, художница заливает записки бетоном в формах и продает их.

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Цены на секреты устанавливают сами покупатели – они стартуют от одной иены (25 копеек) до сотен тысяч долларов. Все тайны анонимные, поэтому даже самые любознательные покупатели, которые решат разбить бетон и прочитать секрет, не будут знать о ком там идет речь.

Кроме художественной ценности, забетонированные секреты имеют еще и психологическое воздействие на людей, которые решаются их оставить, и на тех, кто их покупает. Для первых это становится своеобразным актом освобождения от тяжелой ноши, а другим дарит чувство власти и важности, ведь у них есть информация, которая способна повлиять на чью-то жизнь, хотя на практике это почти невозможно.

Художница из Японии бетонирует секреты незнакомцев: смотрите видео

До 2019 года Рибека Кимура продавала секреты на улицах Токио. Она одевалась в черное и ходила по городу с небольшим передвижным фургоном на колесах. Желающие могли подойти к ней, предложить свою цену и приобрести секрет.

Впоследствии она начала развивать этот бизнес и в онлайне, а с началом пандемии коронавируса и вовсе перешла на удаленную работу. Сегодня "Секретный магазин" работает в твитере и на отдельном веб-сайте.

На сайте пользователи могут купить уже привычные арт-объекты из бетона, а также наборы, с помощью которых люди могут записать секреты и отправить художнице для дальнейшей работы. Кроме того, здесь есть форма, куда каждый желающий может анонимно написать свою тайну, чтобы ее опубликовали в твитере.



Тайна в бетоне / Фото из интернет-магазина Himitsuya

Вот какие тайны открывают художницы незнакомцы:

"Я хочу развестись с женой, но думаю, что нужно потерпеть, пока вырастут дети. Однако в этом ожидании я чувствую, что моя жизнь постепенно ускользает";

"Я не могу спать. Когда я ложусь спать, я думаю о том, что ворвутся грабители, появятся привидения или придет конец света";

"Этим летом у меня был роман. Я хочу сделать это снова";

"Я уже 5 лет храню свои срезанные ногти";

"Я не приглашаю друзей и любимых домой, потому что там очень грязно".

Несмотря на то, что Рибека успешно смогла наладить свою работу в интернете, она надеется, что вскоре сможет вернуться на улицы со своим фургончиком, чтобы снова общаться с людьми лично.

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