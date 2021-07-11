Она вставляет эти останки в любые украшения, которые могут захотеть ее клиенты – кольца, браслеты, кулоны и другие изделия. На изготовление одного украшения нужно 6 – 8 недель. Цены на них разные – у Джеки Уильямс можно приобрести украшения стоимостью от 350 до 10 000 австралийских долларов (от 7 до 202 тысяч гривен).
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Украшения Джеки Уильямс / Фото SNWS
Таким образом женщина пытается помочь людям справиться с потерей близкого человека и пережить это трагическое событие. Украшения, изготовленные Джеки, призваны беречь память о родных и друзьях ее клиентов. Такая идея появилась у нее несколько лет назад, когда она потеряла своего лучшего друга.
С горем всегда легче справиться, когда ты не один,
– говорит Джеки Уильямс.
Чаще всего Джеки работает с удаленными зубами мудрости или детскими молочными зубами. Однако, ей присылают и металлические коронки, которые снимают с умерших перед похоронами или кремацией. Также нередко она изготавливает украшения с человеческими волосами или шерстью домашних животных.
Ювелирные изделия с человеческими зубами / Фото SWNS
Вид изделия зависит сугубо он пожеланий заказчика. Украшение может быть изготовлено из различных драгоценных металлов – серебра, золота, платины, а также может включать драгоценные камни, например, сапфиры или бриллианты.
Самым дорогим изделием, которое заказывали у женщины, было обручальное кольцо из 18-каратного розового золота с мужским зубом, украшенное сапфирами и гранатами. Оно стоило 7500 австралийских долларов (более 152 000 гривен).
Джеки создает украшения на память об умерших / Фото SWNS
Сейчас Джеки Уильямс работает над не менее интересным изделием – песочными часами из стерлингового серебра и латуни. Вместо песка в нем будет прах умершего дедушки ее клиента.
Большинство моих клиентов рассказывают, что носят мои украшения каждый день. Мне нравится работать с людьми один на один, чтобы создавать для них идеальные изделия,
– поделилась мастерица.
Кольцо с зубами / Фото SWNS