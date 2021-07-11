Вона вставляє ці рештки у будь-які прикраси, які можуть забажати її клієнти – кільця, браслети, кулони та інші вироби. На виготовлення однієї прикраси потрібно 6 – 8 тижнів. Ціни на них різні – у Джекі Вільямс можна придбати прикраси вартістю від 350 до 10 000 австралійських доларів (від 7 до 202 тисяч гривень).

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Прикраси Джекі Вільямс / Фото SNWS

У такий спосіб жінка намагається допомогти людям впоратися із втратою близької людини та пережити цю трагічну подію. Прикраси, виготовлені Джекі, покликані зберігати пам'ять про рідних та друзів її клієнтів. Така ідея з'явилася у неї кілька років тому, коли вона втратила свого найкращого друга.

З горем завжди легше впоратися, коли ти не один,

– каже Джекі Вільямс.

Найчастіше Джекі працює з видаленими зубами мудрості або дитячими молочними зубами. Проте, їй надсилають і металеві коронки, які знімають з померлих перед похороном або кремацією. Також нерідко вона виготовляє прикраси з волоссям або шерстю домашних тварин.



Ювелірні вироби з людськими зубами / Фото SWNS

Вигляд виробу залежить суто він побажань замовника. Прикраса може бути виготовлена з різних дорогоцінних металів – срібла, золота, платини, а також може включати й коштовне каміння, наприклад сапфіри чи діаманти.

Найдорожчим виробом, який замовляли у жінки, була обручка з 18-каратного рожевого золота з чоловічим зубом, прикрашена сапфірами та гранатами. Вона коштувала 7500 австралійських доларів (понад 152 тисячі гривень).



Джекі створює прикраси на згадку про померлих / Фото SWNS

Наразі Джекі Вільямс працює над не менш цікавим виробом – пісочним годинником зі стерлінгового срібла та латуні. Замість піску у ньому буде прах померлого дідуся її клієнта.

Більшість моїх клієнтів розповідають, що носять мої прикраси щодня. Мені подобається працювати з людьми сам на сам, щоб створювати для них ідеальні вироби,

– поділилася майстриня.



Кільце із зубами / Фото SWNS