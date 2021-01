Квадратного пса, схожого на чоловічків з гри Among Us знайшли в Японії. У кучерявого песика не залишалося жодних шансів уникнути долі мема.

Фото примітної собаки з'явилося 13 січня в Twitter-акаунті користувача з Японії @shiki_ads. Пса сфотографували з такого ракурсу, що він, по-перше, здається квадратним, а, по-друге, ніби стоїть на двох лапах.

Чим довше дивишся, тим більш дивними здаються його плечі

Фото швидко стало вірусним серед користувачів соцмережі та потрапило на Reddit, що в сумі зібрало більше 500 тисяч уподобань. Вся справа в тому, що фігура милого песика викликала у користувачів мереж асоціації з чоловічками з популярної інді-ігри Among Us. Навіть розробники Among Us визнали схожість з героями їх гри. Само собою, без мемів не обійшлося.



В Японії виявлена квадратна собака, яка стала мемом про героїв популярної гри Among Us / Фото Twitter



