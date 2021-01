Квадратного пса, похожего на человечков из игры Among Us нашли в Японии. У кудрявого песика не оставалось никаких шансов избежать участи мема.

Фото примечательной собаки появилось 13 января в Twitter-аккаунте пользователя из Японии @shiki_ads. Пса сфотографировали с такого ракурса, что он, во-первых, кажется квадратным, а, во-вторых, будто стоит на двух лапах.

Чем дольше смотришь, тем более странными кажутся его плечи

Фото быстро стало вирусным среди пользователей соцсети и попало на Reddit, что в сумме собрало более 500 тысяч лайков Все дело в том, что фигура милой собачки вызвала у пользователей сетей ассоциации с человечками из популярной инди-игры Among Us. Даже разработчики Among Us признали сходство с героями их игры. Само собой, без мемов не обошлось.



В Японии обнаружена квадратная собака, которая стала мемом о героях популярной игры Among Us / Фото Twitter



