Владельцы обучают своих собак разнообразным командам и трюкам. Они бывают обязательными, полезными или же просто веселыми. К какой из этих категорий отнести умение принести хозяину пиво из холодильника – решать вам.

Канадец Майк Антониетти научил своего 8-летнего хаски Уорвика приносить ему пиво и закрывать за собой дверь холодильника. Обучение и тренировки собаки заняли 3 месяца, пишет DailyMail.

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Уорвик с детства знал основные собачьи команды – умел сесть, лечь, дать лапу и тому подобное. Но его хозяин Майк решил, что этого будет недостаточно, и стоит научить любимца чему-то более практичному и полезному в быту.



У Уорвика есть собственные домашние обязанности / Фото Kennedy News

Обучение проходило в несколько этапов. Сначала Майк давал Уорвику команду идти на кухню. После того как собака начала выполнять это безошибочно, задачу постепенно усложняли и добавляли новые команды: открыть холодильник (для этого на ручку привязали кусок ткани), осторожно взять банку пива (специально для Уорвика пиво стоит на нижней полке), принести ее хозяину, а в завершение еще вернуться и закрыть дверцу.

Как Уорвик приносит пиво своему хозяину

Конечно, это не самое легкое, чему можно научить собаку. Именно поэтому тренировки заняли несколько месяцев, ведь уровень можно было усложнять только после того, как предыдущий доведен до идеала. В процессе Уорвик иногда ошибался, например однажды вместо пива он принес Майку сыр. Несмотря на это, сейчас хаски может похвастаться идеальным исполнением своих домашних обязанностей.