На выходе из храма Сиддхивинаяк в Ахмеднагар, Индия, сидит бродячий пес. Когда из храма выходят посетители – песик касается лапой их головы, как будто благословляет тех, кто перед ним кланяется

На видео, которое в Facebook опубликовал Arun Limadia, видно, как бродячий пес, спокойно сидит перед воротами храма, пожимает руки и иногда "благословляет" людей своей лапой.

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Некоторые посетители в благодарность целуют собаку. По словам местных жителей, животное ходит в храм как на работу, почти каждый день – и всегда сидит на одном и том же месте.

Видео стали вирусными в социальных сетях. Одно из них набрало более 14 тысячи репостов и более 8 тысяч комментариев.