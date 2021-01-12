В Индии пес сидит у дверей храма и отпускает грехи посетителям: забавное видео
На выходе из храма Сиддхивинаяк в Ахмеднагар, Индия, сидит бродячий пес. Когда из храма выходят посетители – песик касается лапой их головы, как будто благословляет тех, кто перед ним кланяется
На видео, которое в Facebook опубликовал Arun Limadia, видно, как бродячий пес, спокойно сидит перед воротами храма, пожимает руки и иногда "благословляет" людей своей лапой.
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Некоторые посетители в благодарность целуют собаку. По словам местных жителей, животное ходит в храм как на работу, почти каждый день – и всегда сидит на одном и том же месте.
Видео стали вирусными в социальных сетях. Одно из них набрало более 14 тысячи репостов и более 8 тысяч комментариев.
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