На виході з храму Сіддхівінаяк в Ахмеднагар, Індія, сидить бродячий пес. Коли з храму виходять відвідувачі – песик торкається лапою до їхньої голови, ніби благословляє тих, хто перед ним кланяється

На відео, яке у Facebook опублікував Arun Limadia, видно, як бродячий пес, що спокійно сидить перед воротами храму, потискає руки та іноді "благословляє" людей своєю лапою.

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Деякі відвідувачі в подяку цілують песика. За словами місцевих жителів, тварина ходить в храм як на роботу, майже кожен день – і завжди сидить на одному і тому ж місці.

Відео стали вірусними в соціальних мережах. Одне з них набрало понад 14 тисяч репостів та понад 8 тисяч коментарів.