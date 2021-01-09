Хаскі дивилися телевізор, але повернувся господар і їм довелося почати прибирання: кумедне відео
Чи знаєте ви, що роблять ваші домашні улюбленці, поки вас немає вдома?
Собакам властиво передчувати прихід господаря і радісно чекати його біля порогу. У соціальній мережі Facebook на сторінці People's Daily, China було опубліковане кумедне відео з камери спостереження, з якого господар дізнається про неквапливе життя своїх собак вдома за його відсутності.
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На відео дві собаки-хаскі обіймаючись зручно лежать на дивані й дивляться телевізор, поки їх господарів немає вдома. Почувши, що хтось повертається, вони відразу ж вимкнули телевізор та поспішили удати, що нічого не відбувалося. Один з них схопив ганчірку і почав протирати підлогу, а в інший носив у зубах миску.
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