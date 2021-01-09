Знаете ли вы, что делают ваши домашние любимцы, пока вас нет дома?

Собакам свойственно предчувствовать приход хозяина и радостно ждать его у порога. В социальной сети Facebook на странице People's Daily, China было опубликовано забавное видео с камеры наблюдения, с которого хозяин узнает о неторопливой жизни своих собак дома в его отсутствие.

Из мира собак Щенок хаски пытается выть, как взрослый пес, но у него не получается: забавное видео

На видео две собаки-хаски обнимаясь удобно лежат на диване и смотрят телевизор, пока их хозяев нет дома. Услышав, что кто-то возвращается, они сразу же выключили телевизор и поспешили сделать вид, что ничего не происходило. Один из них схватил тряпку и начал протирать пол, а в другой носил в зубах миску.