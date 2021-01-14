Власники навчають своїх собак різноманітним командам та трюкам. Вони бувають обов'язковими, корисними чи просто веселими. До якої з цих категорій віднести вміння принести господарю пиво з холодильника – вирішувати вам.

Канадець Майк Антонієтті навчив свого 8-річного хаскі Ворвіка приносити йому пиво та зачиняти за собою двері холодильника. Навчання та тренування собаки зайняли 3 місяці, пише DailyMail.

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Ворвік з дитинства знав основні собачі команди – умів сісти, лягти, дати лапу тощо. Але його господар Майк вирішив, що цього буде недостатньо, і варто навчити улюбленця чомусь більше практичному та корисному у побуті.



У Ворвіка є власні хатні обов'язки / Фото Kennedy News

Навчання відбувалося у декілька етапів. Спершу Майк давав Ворвіку команду йти на кухню. Після того, як собака почав виконувати це безпомилково, завдання поступово ускладнювали та додавали нові команди: відчинити холодильник (для цього на ручку прив'язали шматок тканини), обережно взяти бляшанку пива (спеціально для Ворвіка пиво стоїть на нижній полиці), принести її до господаря, а на завершення ще й повернутися та зачинити дверцята.

Як Ворвік приносит пиво своєму господарю

Звичайно, це не найлегше, чому можна навчити собаку. Саме тому тренування зайняли кілька місяців, адже рівень можна ускладнювати лише після того, як попередній доведений до ідеалу. У процесі Ворвік іноді помилявся, наприклад одного разу замість пива він приніс Майкові сир. Попри це, зараз хаскі може похизуватися ідеальним виконанням своїх хатніх обов'язків.