У світі відеоігор тварини так само поширені, як зброя, прибульці або вибухи. В деяких, з найбільш ранніх ігор, як головні герої фігурують лише тварини.

Протягом робочого тижня всі ми встигаємо надивитися всякої бридоти. Але ми не самотні. Відеоігри рясніють тваринами, які теж бачили деяке паскудство і розвидіти його вже не можуть. Хоча можливо деяким це навіть подобається. Один з користувачів соціальної мережі Twitter публікує на своїй сторінці саме таких тваринок.

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Якщо він не шестикутний, я не хочу його бачити. Будь ласка, надішліть істот,

– пише користувач Twitter.

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Tomb Raider 2

Age of Empires 3

The Sims 4

Half-Life 2

Halo 3

Yakuza 4

Turok: Dinosaur Hunter

World of Warcraft

Windows 3D Movie Maker

LSD Dream Emulator

Fallout: New Vegas

Daytona USA

Dark Souls 3

Grand Theft Auto 4

Zoo Tycoon 2

Metal Gear Solid 3: Snake Eater

Turok: Dinosaur Hunter