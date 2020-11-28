Якщо він не шестикутний, я не хочу його бачити: 20 дивних тварин з відеоігор
У світі відеоігор тварини так само поширені, як зброя, прибульці або вибухи. В деяких, з найбільш ранніх ігор, як головні герої фігурують лише тварини.
Протягом робочого тижня всі ми встигаємо надивитися всякої бридоти. Але ми не самотні. Відеоігри рясніють тваринами, які теж бачили деяке паскудство і розвидіти його вже не можуть. Хоча можливо деяким це навіть подобається. Один з користувачів соціальної мережі Twitter публікує на своїй сторінці саме таких тваринок.
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Якщо він не шестикутний, я не хочу його бачити. Будь ласка, надішліть істот,
– пише користувач Twitter.
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