2020 рік добігає кінця, але навряд чи хтось знайде теплі слова, щоб описати його. Та й жодні слова не скажуть так, як фото. Люди в інтернеті діляться світлинами не надто приємних речей та явищ, і порівнюють їх з 2020. Могло бути смішно, якби не було так сумно.

BoredPanda зібрали найкумедніші версії того, яким був 2020 рік. Читайте також: Фейли, в які важко повірити: добірка фото людей, чий день пройшов гірше, ніж у вас Якби 2020 був шаховою дошкою... Якби 2020 був ананасом… Якби 2020 був парою… Якби 2020 був дверима… Якби 2020 був чашкою… Якби 2020 був машиною… Якби 2020 був вечерею на День подяки… Якби 2020 був гіркою… Якби 2020 був лимоном… Якби 2020 був туалетним папером… Якби 2020 був ще однією машиною… Якби 2020 був чіпсами… Якби 2020 був гойдалкою… Якби 2020 був обручем… Якби 2020 був кубиком Рубіка… Якби 2020 був човном… Якби 2020 був автошляхом… Якби 2020 був пивом… Якби 2020 був пральною машиною… Якби 2020 був напоєм… Якби 2020 був набором Lego… Якби 2020 був рекламним роликом… Якби 2020 був морозивом… Якби 2020 був авокадо… Якби 2020 був будівлею… Якби 2020 був картиною… Якби 2020 був настроєм… Якби 2020 був лише одним фото…