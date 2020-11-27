2020 год подходит к концу, но вряд ли кто-то найдет теплые слова, чтобы описать его. К тому же, никакие слова не скажут так, как фото. Люди в интернете делятся снимками не самых приятных вещей и явлений, и сравнивают их с 2020 годом. Могло быть смешно, если бы не было так грустно.

BoredPanda собрали самые забавные версии того, каким был 2020 год. Читайте также: Фейлы, в которые трудно поверить: подборка фото людей, чей день прошел хуже, чем у вас Если бы 2020 был шахматной доской... Если бы 2020 был ананасом... Если бы 2020 был парой... Если бы 2020 был дверью… Если бы 2020 был кружкой... Если бы 2020 был машиной... Есди бы 2020 был ужином на День благодарения... Если бы 2020 был горкой... Если бы 2020 был лимоном... Если бы 2020 был туалетной бумагой... Если бы 2020 был еще одной машиной... Если бы 2020 был чипсами... Если бы 2020 был качелью… Если бы 2020 был обручем… Если бы 2020 был кубиком Рубика… Если бы 2020 был лодкой… Если бы 2020 был дорогой… Если бы 2020 был пивом… Если бы 2020 был стиральной машиной… Если бы 2020 был напитком… Если бы 2020 был набором Lego… Если бы 2020 был рекламным роликом… Если бы 2020 был мороженым… Если бы 2020 был авокадо… Если бы 2020 был зданием… Если бы 2020 был картиной... Если бы 2020 был настроением... Если бы 2020 был только одной фотографией...