Фейлы, в которые трудно поверить: подборка фото людей, чей день прошел хуже, чем у вас
Похоже, что авторы этих снимком рассыпали соль, разбили зеркало и встретили черную кошку в один день. Если сегодня вы пережили не лучший день в своей жизни, – посмотрите на эти фотографии, и убедитесь, что у вас все еще не так плохо.
BoredPanda подготовили подборку фейлов, смотря на которые, хочется смеяться и плакать одновременно.
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"В моем туалете поселилась змея"
"Я возвращался с работы голодный, а мой бутерброд упал на землю на парковке. Дома я решил сварить макароны"
"На прошлой неделе у меня украли телефон. Только что пришло уведомление о его местонахождении. Я живу в Лондоне"
"Сегодня мастера заливали бетон в новом доме рядом с прудом, где живут утки. Они пошли обедать, а когда вернулись, увидели это"
"Похоже, что мои соседи насыпали слишком много порошка в стиральную машинку"
"Это фото говорит само за себя"
"Не забывайте закрывать дверь для собаки во время проливного дождя"
"Я проснулся, чтобы попить воды, а когда открыл дверь холодильника, она осталась в моей руке"
"Я сделала маску для лица из куркумы, не протестировав ее. Сейчас я похожа на Барта Симпсона"
"Мы с женой полетели в Париж на медовый месяц, чтобы посетить Эйфелеву башню"
"Я хотела сложить стремянку, но забыла, что на ней стояла открытая краска"
"Утром я одел два разных ботинка, чтобы узнать мнение жены. А потом забыл их сменить, и проходил так весь день"
"Духи, которые я подарил жене, стали освежителем воздуха для ванной комнаты"
"Ну что ж, я перевернул трактор"
"Присмотритесь повнимательнее. Это мои ключи от машины, которые я закрыл в багажнике"
"Он купил смартфон в интернете, но на почте получил камень"
"Я выращивал это картошину 10 недель. Вот что у меня получилось"
"Это единственное фото, которое сделал мне отец в Мачу-Пикчу"
"Сегодня я задела головой клейкую ленту для насекомых. Спустя час я все еще не могу избавиться от клея и мух в моих волосах"
"Угадайте, чем я почистила зубы сегодня утром?"
"Я не проверил закрыта ли крышка этого ведра с краской перед поездкой"
"Мы купили этот дом в июле. Предыдущие владельцы оставили нас маленький холодильник в подвале. Я перенес туда банки с пивом, а потом оказалось, что это морозильная камера"
"Моя мельничка для перца сегодня поломалась"
"Я пишу это с 3-мя процентами заряда аккумулятора"
"Жена впервые села за руль нашей новой машины"
"Сегодня мне было очень грустно, и я решила скорее идти домой к моему коту, который всегда делает меня счастливой и радостной. Но у него тоже выдался не лучший день"
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