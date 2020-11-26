Похоже, что авторы этих снимком рассыпали соль, разбили зеркало и встретили черную кошку в один день. Если сегодня вы пережили не лучший день в своей жизни, – посмотрите на эти фотографии, и убедитесь, что у вас все еще не так плохо.

BoredPanda подготовили подборку фейлов, смотря на которые, хочется смеяться и плакать одновременно. Читайте также: От акульих зубов до шаров для боулинга: какие интересные вещи коллекционируют люди – фото "В моем туалете поселилась змея" "Я возвращался с работы голодный, а мой бутерброд упал на землю на парковке. Дома я решил сварить макароны" "На прошлой неделе у меня украли телефон. Только что пришло уведомление о его местонахождении. Я живу в Лондоне" "Сегодня мастера заливали бетон в новом доме рядом с прудом, где живут утки. Они пошли обедать, а когда вернулись, увидели это" "Похоже, что мои соседи насыпали слишком много порошка в стиральную машинку" "Это фото говорит само за себя" "Не забывайте закрывать дверь для собаки во время проливного дождя" "Я проснулся, чтобы попить воды, а когда открыл дверь холодильника, она осталась в моей руке" "Я сделала маску для лица из куркумы, не протестировав ее. Сейчас я похожа на Барта Симпсона" "Мы с женой полетели в Париж на медовый месяц, чтобы посетить Эйфелеву башню" "Я хотела сложить стремянку, но забыла, что на ней стояла открытая краска" "Утром я одел два разных ботинка, чтобы узнать мнение жены. А потом забыл их сменить, и проходил так весь день" "Духи, которые я подарил жене, стали освежителем воздуха для ванной комнаты" "Ну что ж, я перевернул трактор" "Присмотритесь повнимательнее. Это мои ключи от машины, которые я закрыл в багажнике" "Он купил смартфон в интернете, но на почте получил камень" "Я выращивал это картошину 10 недель. Вот что у меня получилось" "Это единственное фото, которое сделал мне отец в Мачу-Пикчу" "Сегодня я задела головой клейкую ленту для насекомых. Спустя час я все еще не могу избавиться от клея и мух в моих волосах" "Угадайте, чем я почистила зубы сегодня утром?" "Я не проверил закрыта ли крышка этого ведра с краской перед поездкой" "Мы купили этот дом в июле. Предыдущие владельцы оставили нас маленький холодильник в подвале. Я перенес туда банки с пивом, а потом оказалось, что это морозильная камера" "Моя мельничка для перца сегодня поломалась" "Я пишу это с 3-мя процентами заряда аккумулятора" "Жена впервые села за руль нашей новой машины" "Сегодня мне было очень грустно, и я решила скорее идти домой к моему коту, который всегда делает меня счастливой и радостной. Но у него тоже выдался не лучший день" Смотрите также: Что с ними не так: фото неудавшихся тортов из сети, из-за которых можно отменять свадьбу