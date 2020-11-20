Торт – это одна из самых важных составляющих свадьбы, поэтому молодожены обычно долго выбирают вид и вкус будущего угощения. Но, несмотря на все старания, с кондитерами не всегда получается найти общий язык. Свадебные торты в этой подборке заставляют задуматься, кто и при каких обстоятельствах их готовил.

Молодоженам и гостям хватает смелости и чувства юмора опубликовать в сети свадебный торт, который не совсем отвечает ожиданиям. BoredPanda подготовила подборку самых смешных снимков несостоявшихся кондитерских шедевров. Смотрите также: Автовладельцы, у которых день пошел гораздо хуже, чем вы себе можете представить – фото "Этот торт на свадьбе моей сестры должен был быть золотым" "Совсем неожиданный торт на свадьбе моего друга" "Только мне это больше похоже на туалетную бумагу, чем на свадебный торт?" "Свадебный торт моего друга на Facebook" "Мы хотели милые и красивые фигурки для нашего торта. Но из меня сделали беременного борца сумо" "Кондитер не присылал нам фото верхушки до последнего дня. На свадьбе мы поняли почему" "Я так и не попробовал его, но надеюсь, что на вкус было лучше, чем на вид" "Я боюсь представить, что пережил этот торт" "Это свадебный торт в виде оленя в полную величину" "То, что я заказал, против того, что я получил. Я заплатил 135 долларов за этот бардак" "Торт на свадьбе, которую я посетил на этих выходных" "Мы заказали классический торт на свадьбу, но получилось не так, как мы представляли" "Я заказала полосатый торт розового, белого и черного цвета" "Свадебный торт Шрека и Осла" "Это не похоже на песчаный замок" "Тому, кто собирал этот торт, стоило внимательнее читать инструкцию"