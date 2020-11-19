Для некоторых людей иногда нет ничего страшнее, чем когда что-то ужасное случается с их драгоценной собственностью. Особенно, когда это новое хорошее авто.

В нашей жизни может произойти все, что угодно. Что-то может пойти не так в определенный день, когда Вселенная решит испортить ваш любимый автомобиль, особенно обидно, если вы только что внесли последний кредитный платеж за него.

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Bored Panda подобрала несколько примеров с невезением автовладельцев, которым действительно может быть хуже, чем вам.

Получение квитанции за превышение скорости на буксируемый автомобиль



"Вчера забрал свою машину от механика после того, как заменили детали на общую сумму 2 100 долларов, просто чтобы авто загорелось этим утром"

А ребята просто заперли ключи в бронированном грузовике

"Грузовик с цистерной с белой краской пролил ее на дорогу, и не только на дорогу"

"Соседи оставили окна своих машин открытыми на ночь"

"Это не просто мусор, вылетающий из вашего грузовика. Это могла быть чья-то жизнь. Закрепите свой груз так, как будто кто-то, кого вы любите, едет за вами"

"Мои колеса отвалились прямо во время вождения"

"Когда ты выехал в воскресенье покататься на своем авто"

"Старый грузовик моего отца был сбит грузовиком, везущим старую гнилую картофельную суспензию на кормушку для коров. Пассажирское окно с его стороны было открыто"

Ирландская парковка

"Завез свой грузовик на развал. Я думаю, они делают что-то не так"

"Как будто Covid-19 и потери работы было недостаточно, мы еще остались без авто"



"Здесь можно погонять по пляжу, как круто!!!"

"Сегодня кто-то решил совершить незаконный разворот в самый неподходящий момент"

"Это Buick Skylark 72-го года моего отца, который плавает во время урагана Салли. К тому времени, как удалось спасти свою вторую машину, у этой уже была вода в выхлопной трубе, и она не ехала. Покойся с миром"



"Не забудьте закрыть дверь перед использованием автоматизированной системы парковки"

"Мы потеряли его навсегда"

"Барьер на автостоянке опустился до того, как прицеп проехал"

"Мой приятель живет по соседству с автосалоном, и забыл поставить авто на стояночный тормоз"