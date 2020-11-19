Для деяких людей іноді немає нічого страшнішого, ніж коли щось жахливе трапляється з їх дорогоцінною власністю. Особливо, коли це нове гарне авто.

В нашому житті може статися все, що завгодно. Щось може піти не так в певний день, коли Всесвіт вирішить зіпсувати ваш улюблений автомобіль, особливо прикро, якщо ви щойно внесли останній кредитний платіж за нього.

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Bored Panda підібрала декілька прикладів з невезінням автовласників, яким дійсно може бути гірше, ніж вам.

Отримання квитанції за перевищення швидкості на автомобіль, який буксирується

"Вчора забрав свою машину від механіка після того, як замінили деталі на загальну суму 2 100 доларів, просто щоб авто загорілось цього ранку"

А хлопці просто замкнули ключі в броньованій вантажівці

"Вантажівка з цистерною з білою фарбою пролила її на дорогу, і не тільки на дорогу"

"Сусіди залишили вікна своїх машин відкритими на ніч"

"Це не просто сміття, що вилітає з вашої вантажівки. Це могло бути чиєсь життя. Закріпіть свій вантаж так, ніби хтось, кого ви любите, їде за вами"

"Мої колеса відвалилися прямо під час водіння"

"Коли ти виїхав у неділю покататися на своєму авто"

"Стара вантажівка мого батька була збита вантажівкою, що везе стару гнилу картопляну суспензію на годівницю для корів. Пасажирське вікно з його сторони було відкрите"

Ірландська парковка

"Завіз свою вантажівку на розвал. Я думаю, вони роблять щось не так"

"Так ніби Covid-19 і втрати роботи було недостатньо, ми ще залишись без авто"



"Тут можна поганяти по пляжу, як круто!!!"

"Сьогодні хтось вирішив зробити незаконний розворот в самий невідповідний момент"

"Це Buick Skylark 72-го року мого батька, що плаває під час урагану Саллі. До того часу, як вдалося врятувати свою іншу машину, у цієї вже була вода у вихлопній трубі, і вона не їхала. Спочивай з миром"



"Не забудьте зачинити двері перед використанням автоматизованої системи паркування"

"Ми втратили його назавжди"

"Бар'єр на автостоянці опустився до того, як причіп проїхав"

"Мій приятель живе по сусідству з автосалоном, і забув поставити авто на гальмо стоянки"