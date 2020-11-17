Люди роблять усе, щоб їхні домашні улюбленці відчували себе справжніми членами сім'ї: сплять з ними в одному ліжку, облаштовують м'які спальні місця та цікаві ігрові куточки. Схоже, що коти не надто задоволені такими комфортабельними умовами, адже готові спати де завгодно, лише не своєму місці.

Власники котів не ображаються на своїх пухнастих друзів за те, що вони не оцінили старань господаря. Проте не забувають ділитися кумедними фото котів, які вподобали неочікуване місце для сну. Bored Panda склали добірку найсмішніших фото з мережі. Дивлячись на них, виникає лише одне запитання – у чому ж тут логіка? Перегляньте також: Фото котів, які неймовірно схожі на людей, розсмішили мережу: курйозна добірка "Мамо, він зайняв моє місце" "Ми купили для нього нове ліжечко, але на підлогу впала серветка, тому покупка втратила актуальність" "Купіть для неї лежанку, – говорили вони" "Одне з багатьох ліжок мого кота" "Я посадила траву, щоб кішка її їла, але вона вирішила по-іншому" "Здається, я даремно витратив гроші на кігтеточку" "Я 10 хвилин шукав кота, аж поки не знайшов його сплячим у воці на холодильнику" "У нашому будинку 5 спальних місць та 10 стільців. Тим часом він сидить на яйцях" "Котяча логіка виходить за межі реальності" "Моя найбільш вдала покупка" "Не розібрався в інструкції" "Вона має декілька котячих лежанок, але завжди сидить на спинці стільця" "Навіщо я витратив 300 доларів на цей будиночок?" "Я ніколи не зможу зрозуміти його логіку" "Рубі подобається її нове ліжечко" "Я прокинувся і побачив це. Її ліжечко коштувало 70 доларів" "О, у мене новеньке ліжко" "Навіщо лежати у своєму ліжечку, якщо можна залізти у корзину з мандаринами" "Я так довго обирала для кота хороше спальне місце, але він відмовляється спати там без коробки" Дивіться також: Улюблені іграшки домашніх тварин: мила добірка фото з мереж