Люди делают все, чтобы домашние любимцы чувствовали себя настоящими членами семьи: спят с ними в одной кровати, обустраивают мягкие спальные места и интересные игровые уголки. Похоже, что коты не слишком рады таким комфортным условиям, ведь готовы спать где угодно, только не на своем месте.

Владельцы котов не обижаются на своих пушистых друзей за то, что они не оценили стараний хозяина. Но не забывают делиться забавными фотографиями спящих котов, которые облюбовали себе неожиданное место для сна. Bored Panda сделали подборку самых смешных фото из сети. Смотря на них, возникает только один вопрос – в чем тут логика? Смотрите также: Фото котов, которые невероятно похожи на людей, рассмешили сеть: веселая подборка "Мама, он занял мое место" "Мы купили для него новую кроватку, но на пол упала салфетка, поэтому покупка перестала быть актуальной" "Купите для нее лежанку, – говорили они" "Одна из многих кроватей моего кота" "Я посадила траву, чтобы кошка ее ела, но она решила по-другому" "Кажется, я зря потратил деньги на когтеточку" "Я 10 минут искал кота, пока не нашел его спящим в воке на холодильнике" "В нашем доме 5 спальных мест и 10 стульев. Тем временем он сидит на яйцах" "Кошачья логика выходит за границы реальности" "Моя самая удачная покупка" "Не разобрался в инструкции" "У нее есть несколько кошачьих лежанок, но она всегда сидит на спинке стула" "Зачем я потратил 300 долларов на этот домик?" "Я никогда не смогу понять его логику" "Руби нравится ее новая кроватка" "Я проснулся и увидел это. Ее кроватка стоила 70 долларов" "О, у меня новенькая кровать" "Зачем лежать в своей кроватке, если можно залезть в корзину с мандаринами" "Я так долго выбирала для кота хорошее спальное место, но он отказывается спать там без коробки" Смотрите также: Любимые игрушки домашних питомцев: милая подборка фото из сети